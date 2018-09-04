Посольство України ініціювало переслідування німецьких депутатів через візит до окупованого Криму

Разом з тим посол підкреслив, що можливості реального покарання порушників обмежені. Німеччина не видає своїх громадян, а у німецькому кримінальному кодексі немає аналогічного правопорушення.

Посольство України у Німеччині ініціювало кримінальні провадження щодо кількох німецьких депутатів, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

Про це посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив у інтерв’ю "Європейській правді".

За його словами, німецьке законодавство передбачає тюремний строк до 8 років позбавлення волі за незаконне відвідування окупованих територій.

"Те, що ви депутат, не звільняє від відповідальності. Ми повинні використовувати і заочне засудження, і інші механізми, щоби показати німецькій стороні, що йдеться про порушників українського законодавства", - наголосив дипломат.

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За словами Мельника, відповідальність повинні понести не лише політики. Торік посольство ініціювало кримінальне провадження щодо соліста гурту Scooter Ейч Пі Бакстера, який гастролював у Криму.

Разом з тим посол підкреслив, що можливості реального покарання порушників обмежені.

"Німеччина не видає своїх громадян, а у німецькому кримінальному кодексі немає аналогічного правопорушення", - зазначив Мельник, додавши, що попри все "креативний процес" щодо притягнення цих людей до відповідальності триває.

Як відомо, в лютому до окупованого Криму прибула делегація німецьких парламентарів з трьох регіональних парламентів ФРН. До її складу увійшли депутати від правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини".