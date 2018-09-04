Порошенко: 2019 рік буде роком української культури в Австрії

Федеральний канцлер Австрії вважає, що спільний рік культури зблизить народи двох країн.

Президент України Петро Порошенко та Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц домовилися про те, що 2019 рік буде проголошено роком української культури в Австрії.

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Як повідомляється на сайті президента України, відповідну заяву Порошенко зробив на спільній прес-конференції за результатами зустрічі із австрійським лідером.

«Ми домовилися, що 2019 рік ми проголосимо роком української культури в Австрії. Культурна дипломатія є дуже надійним і ефективним інструментом для розвитку відносин між нашими народами, між нашими країнами», - сказав Петро Порошенко.

Федеральний канцлер Австрії у свою чергу констатував високий рівень контактів народів двох країн.

«Ми дуже близькі на людському рівні, і я дуже радий, що ми змогли домовитися про спільний рік культури, який наблизить народи України і Австрії», - наголосив Курц.

Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц сьогодні приїхав з офіційним візитом в Київ. За словами голови австрійського уряду, метою його українського візиту є «поглиблення хороших двосторонніх відносин в політиці, економіці і культурі».