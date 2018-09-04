Порошенко: 2019 рік буде роком української культури в Австрії
Президент України Петро Порошенко та Федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц домовилися про те, що 2019 рік буде проголошено роком української культури в Австрії.
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Як повідомляється на сайті президента України, відповідну заяву Порошенко зробив на спільній прес-конференції за результатами зустрічі із австрійським лідером.
«Ми домовилися, що 2019 рік ми проголосимо роком української культури в Австрії. Культурна дипломатія є дуже надійним і ефективним інструментом для розвитку відносин між нашими народами, між нашими країнами», - сказав Петро Порошенко.
Федеральний канцлер Австрії у свою чергу констатував високий рівень контактів народів двох країн.
«Ми дуже близькі на людському рівні, і я дуже радий, що ми змогли домовитися про спільний рік культури, який наблизить народи України і Австрії», - наголосив Курц.
Нагадаємо, канцлер Австрії Себастьян Курц сьогодні приїхав з офіційним візитом в Київ. За словами голови австрійського уряду, метою його українського візиту є «поглиблення хороших двосторонніх відносин в політиці, економіці і культурі».