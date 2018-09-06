Геращенко просить СБУ перевірити інформацію про поїздку нардепа Балицького на відпочинок до Криму

Перший заступник голови Верховної Ради вимагає перевірити, з ким Балицький у Криму спілкувався.

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко просить Службу безпеки України перевірити інформацію про поїздку народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Балицького до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила під час виступу в сесійній залі парламенту.

"На каналі NewsOne... народний депутат Балицький, і, до речі, виступав у присутності членів демократичної опозиції і ніхто ляпаса йому не дав, де він назвав Революцію гідності державним переворотом, де він хизувався тим, що він відпочивав в окупованому Криму і там спілкувався з людьми", - сказала Геращенко.

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Вона заявила, що хоче звернутися до Служби безпеки України: "Може, він з гоблінами (УНІАН: Гоблін - прізвисько голови окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова) там спілкувався також?".

"Треба дізнатися про контакти цієї людини, яка представляє начебто український парламент, з ким він там спілкувався", - наголосила Геращенко.

За її словами, Балицький в ефірі телеканалу NewsOne, "відданого колишньому члену "Батьківщини" Портнову сьогодні в управління, а фактично - в управління Кремля, розповідав про те, що анексія Криму є справедливою, що це Україна все це зробила".

Геращенко підкреслила, що офіційно з депутатським запитом звертається до СБУ. "Будь ласка, розберіться з тим, з якими геббельсами спілкувався народний депутат Балицький", - сказала вона.

У відповідь заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв заявив: "Коли Порошенко працював міністром економіки в уряді Януковича, Портнов садив Тимошенко у в'язницю. І я щось не чув нічого іншого. Тому, коли ви це згадуєте, згадайте, де ваш лідер був, коли вся країна воювала з Януковичем".

Як повідомляв УНІАН, раніше народний депутат від "Опозиційного блоку" Євген Балицький зробив скандальну заяву в ефірі українського телеканалу - сказав, що Україна "перебуває в окупації".