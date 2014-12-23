Савченко - Путіну: Україна ніколи не була меншовартiснiшою від РФ, не треба нас принижувати
Савченко заявила, що не треба принижувати українців, називаючи їх "малоросами" чи "новоросами".
Українська льотчиця, народний депутат Надія Савченко хотіла би сказати президенту РФ Володимиру Путіну, що "Україна ніколи не була меншовартiснiшою від Росії, і не потрібно нас принижувати".
Відповідаючи в інтерв'ю УНІАН на запитання, що б вона сказала Путіну та російським посадовцям, які утримують її у російській в’язниці, Савченко наголосила: "Україна ніколи не була меншовартiснiшою від Росії. Ми були, ми є, ми будемо Україною і українцями! В нас є своя історія, культура, самобутність. Не потрібно нас принижувати, називаючи "малоросами" чи "новоросами". Ми - українці, ми - Україна! Ми вам не "братья ваши меньшие", ми вам рівні".
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При цьому вона підкреслила, Росія утримує не тільки її, а ще багатьох українців.
"Якщо відпустять інших викрадених українців, заберуть руки геть від Криму і України, то можуть мене публічно розстріляти собі на радість", - сказала Савченко.
На запитання, чого б вона побажала українській владі та звичайним українцям перед початком 2015 року, Савченко зауважила: "Воїнам – вижити, народу – вистояти і не зневіритись. Владі – захистити свій народ. Україна переможе! Разом ми сила!".
Крім того, вона зауважила, що вдячна Україні і світові за небайдужість до її справи, а також до України в цілому.
"Я відчуваю цю підтримку, значить, її достатньо", - сказала Савченко.
Вона також зауважила, що до неї звичайне ставлення у СІЗО.
"Я тут почула: «в тюрьме плохо живется больным и нищим». І це правда. В’язниця як в’язниця, ставлення - звичайне. Як я подала приклад своїм ставленням, так і вони почали до мене ставитись. До інших ув’язнених ставляться більш фамільярно і хамовито. Здоров’я трохи підкачало, але вже краще", - розповіла Савченко.
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Відповідаючи на питання, як вона збирається виконувати функції народного депутата України, Савченко зауважила: "Поки що – заочно. Хіба що - своїм прикладом стійкості. А щодо законопроектів, не знаю. Зараз я обмежена в інформації і в безпосередньому контакті зі своїм народом, щоб усвідомити ситуацію на даний момент. Поки що над цим думаю".
Повний текст інтерв'ю розміщено на сайті УНІАН.