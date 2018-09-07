Польські митники розпочали "тихий страйк", на кордоні можливе збільшення черг

У посольстві України в Польщі просять подорожуючих, врахувати ці обставини при плануванні подорожей до Польщі.

Посольство України в Польщі попереджає про можливе збільшення черг та тривалості проходження митних процедур на україно-польскому кордоні через "тихий страйк", який розпочали польські митники в п'ятницю, 7 вересня.

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Про це посольство України повідомляє на сторінці в Facebook.

“За інформацією Профспілкового комітету Митної служби Республіки Польща, сьогодні 7 вересня польські митники розпочали так званий “тихий страйк”, що може призвести до збільшення черг і тривалості проходження митних процедур при перетині україно-польського державного кордону у автомобільних та піших пунктах пропуску”, - ідеться у повідомленні.

У посольстві просять подорожуючих, врахувати ці обставини при плануванні подорожей до Польщі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня профспілки працівників структур, підпорядкованих МВС Польщі, попередили про можливі проблеми в міжнародних перевезеннях.