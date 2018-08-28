У Польщі попередили про можливі черги на кордонах через страйк прикордонників

Профспілки вимагають підвищення заробітної плати, повернення до попередньої пенсійної системи, а також індексації заробітної плати.

Профспілки працівників структур, підпорядкованих МВС Польщі, попередили про можливі проблеми в міжнародних перевезеннях.

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Як повідомляє ЄвроПравда з посиланням на RMF24, профспілки розіслали близько 50 листів в адміністрації аеропортів, асоціації перевізників та транспортні компанії.

У цих листах вони пояснюють, що невдача у переговорах з Міністерством внутрішніх справ щодо умов праці змусила їх прийняти рішення використати елементи італійського страйку в рамках протесту, що може ускладнити рух на кордонах. Зокрема, профспілки попередили про більш тривалі перевірки і черги.

Протест триває кілька тижнів. Профспілки вимагають, серед іншого, підвищення заробітної плати, повернення до попередньої пенсійної системи, а також індексації заробітної плати.

Наразі профспілки сподіваються на сприяння прем’єра Матеуша Моравецького, з яким збираються зустрітися у вівторок у другій половині дня.