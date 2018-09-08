Тука розповів, чи піде Порошенко на другий президентський термін: "Рішення вже ухвалено"

Крім того, чиновник зазначив, що думка про те, що він входить в команду президента України Петра Порошенка, помилкова.

Президент України Петро Порошенко вже ухвалив рішення і буде балотуватися на другий термін на посаді під час виборів, які пройдуть в березні 2019 року.

Про це розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в ефірі телеканалу ZIK.

"Чи балотуватиметься Петро Порошенко в президенти? Так! Наскільки мені відомо, рішення вже ухвалено. Я не знаю, чи це було заявлено офіційно, але особисто у мене сумнівів щодо цього немає", – заявив Тука.

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Крім того, чиновник зазначив, що думка про те, що він входить в команду президента України Петра Порошенка, помилкова.

"Я з повагою ставлюся до президента, але ніколи не був ні членом команди БПП, ні ще яким-небудь чином залучений в його діяльність. Моїм керівником є прем'єр-міністр Володимир Гройсман", – підкреслив заступник міністра.

Нагадаємо, Петро Порошенко поки не робив офіційної заяви про наміри брати участь у майбутніх президентських виборах. У той же час команда чинного глави держави вже починає виборчу кампанію, а її передвиборчий штаб очолив Віталій Ковальчук – перший заступник глави Адміністрації президента.