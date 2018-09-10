У Мережі показали відео "драйвових" стрільб українських танкістів
01:13, 10 вересня 2018Політика
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В Україні 9 вересня відзначають День танкістів.
В Україні 9 вересня відзначають День танкістів / скріншот
Президент України Петро Порошенко показав відео стрільб українських танкістівна полігоні.
Відео і коментар до нього глава держави опублікував на сторінці в Facebook.
"Натрапив в інтернеті на драйвове відео від наших танкістів. Молодці, хлопці! Ви - уособлення міці, бойового духу та невичерпного оптимізму. Наша перемога неминуча. Траки - сила!" - написав президент.
Нагадаємо, в Україні 9 вересня відзначають День танкістів. Свято було встановлено згідно з указом президента України "Про День танкістів" від 29 серпня 1997 року.
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