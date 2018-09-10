В Центрі з надання правової допомоги заявили, що держадвокатам у справі Януковича погрожували

Ті, хто погрожував, вимагали, щоб адвокати відмовилися від надання правової допомоги.

На адресу державних адвокатів у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича надходили погрози.

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Про це заявив на брифінгу заявив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк, відповідаючи на запитання УНІАН стосовно конфліктної ситуації між державними адвокатами та адвокатами за договором у справі про держзраду Януковича.

"Щодо резонансних справ, то дійсно зараз система безоплатної допомоги зіткнулася з викликом: коли ми залучаємо на контрактних основах адвокатів у резонансних справах — в першу чергу, це стосується справ, де обвинувачуваний відсутній — наші адвокати у таких справах зазнають дуже серйозного тиску. Були випадки погроз фізичною розправою. Ті, хто погрожував, вимагали, щоб адвокати відмовилися від надання правової допомоги. Але ми не сидимо склавши руки, ми комунікуємо з Асоціацією адвокатів (Національна асоціація адвокатів України - УНІАН) щодо кожного такого випадку. Ми також комунікуємо з судами та прокуратурою, щоб забезпечити нашим адвокатам належні умови роботи", - сказав директор Координаційного центру з надання правової допомоги.

Він додав, що в українських судах є близько тисячі справ, у яких обвинувачуваний фактично відсутній.

На уточнення УНІАН, про які саме справи йдеться, зокрема, і щодо справи Януковича, Бонюк зазначив: "Це всі справи, які на вустах. Це також і справа, яку свого часу вів адвокат Грабовський (захищав російських диверсантів Алексадрова та Єрофєєва та був убитий. Наразі щодо його вбивць триває закрите судове засідання — УНІАН). На жаль, він поплатився своїм життя за свою позицію у суді".

Однак прізвищ чи конкретних справ Бонюк не назвав, щоб не зашкодити адвокатам, які зараз ведуть захист клієнтів у цих справах.