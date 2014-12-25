У 2014 році Україна виграла перший раунд війни - Грицак

Про це він написав у колонці у свіжому номері журналу «Новое время».

Зокрема, історик пише про те, що в сьогоднішній війні Росія і Україна несуть приблизно рівні втрати.

«На Росію додатково впливає економічна блокада Заходу, яку вона сама ж себе і накликала, проводячи агресивну політику відносно сусіда», - пише Грицак.

Різниця лише в тому, що у РФ ресурсів залишилося на рік або два, а от Україна черпає свої з самого дна. Тому відлік часу для нас йде на місяці, а то й тижні, вважає історик.

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«Подальший сценарій може розвиватися згідно з українською приказкою: поки сонце зійде, роса очі виїсть. У тому, що Росія впаде,- сумнівів мало. Однак Україна може лягти раніше. При цьому Київ може отримати доступ до таких ресурсів, які Москві і не снилися, до того, що ми умовно називаємо Заходом. Це не тільки і не стільки фінанси. Головне - доступ до західної моделі стабільного розвитку», - пише у колонці Грицак.

Таким чином, 2015 рік, на його думку, стане вирішальним для України. «Україна виграла перший раунд війни в 2014-му, але може програти війну в 2015-м. Причому лише через недалекоглядність українських лідерів», - вважає Грицак.

Повну версію колонки читайте у свіжому номері журналу «Новое время».