Порошенко призначив речницю МЗС Бецу послом в Естонії

У МЗС розглядаються кілька кандидатур на посаду наступного спікера.

Президент України Петро Порошенко призначив речницю Міністерства закордонних справ України Мар'яну Бецу надзвичайним і повноважним послом України в Естонській Республіці.

Про це йдеться в указі глави держави №282/2018, оприлюдненому на його офіційному сайті.

Відповідний указ датовано 13 вересня.

В Міністерстві закордонних справ України розглядається кілька кандидатур на посаду наступного речника після призначення Мар'яни Беци надзвичайним і повноважним послом України в Естонії.

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Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела в дипломатичних колах.

Зазначається, що Беца "певний час" буде продовжувати обіймати посаду речниці МЗС. Вона є вже призначеним послом, але вірчі грамоти та копії вірчих грамот владі Естонії ще не вручені.

"В будь-якому разі вона продовжує працювати речницею", - зауважили джерела.

Також вони повідомили, що зараз розглядається кілька кандидатур на посади наступного речника МЗС.

"Розглядається кілька варіантів", - додали джерела.

***Беца народилася 1 січня 1978 року у Києві. У 1999 році з відзнакою закінчила Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, магістр міжнародного права, перекладач англійської мови.

На дипломатичній службі в МЗС з 2001 року. У 2001-2005 та 2009-2012 роках вона працювала на дипломатичних посадах в Договірно-правовому департаменті МЗС України.

Також Беца двічі працювала за кордоном: з 2005 до 2009 року – у посольстві України в Королівстві Нідерланди, а з 2012 до червня 2015 року – у Постійному представництві України при міжнародних організаціях у Відні (питання ОБСЄ).

На посаді речниці МЗС перебувала з 2015 року.