Аваков назвав "клоунадою і фарсом" сьогоднішнє рішення суду стосовно Омеляна

Так міністр висловився про запобіжний захід стосовно Омеляна, згідно з яким той має здати всі свої паспорти.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков називає фарсом рішення Солом'янського районного суду м. Києва, згідно з яким підозрюваний у незаконному збагаченні міністр інфраструктури України Володимир Омелян має здати свої паспорти.

Про це Аваков написав у Твіттері.

«У чинного міністра українського уряду Володимира Омеляна за клопотанням НАБУ - суд, у забезпечення страхів детективів вирішив забрати паспорти!? .. Клоунада і фарс», - зазначив Аваков.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, використанні або придбанні машини для брата і недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до теперішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року по 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише за період з 2008 року до 26 квітня 2015 року, щонайменше 3,45 млн грн.

Читайте також"Боротьба з бабцями в підземних переходах": Омелян охарактеризував справу проти нього

Також у НАБУ стверджують, що у 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджена доказами, і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

При розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявляв про необхідність застосувати стосовно підозрюваного Омеляна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 5 млн грн.

На думку прокурора САП, менш жорсткий запобіжний захід, зокрема, порука або особисте зобов'язання, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Сьогодні Солом'янський райсуд обрав запобіжний захід Омеляну у вигляді особистої поруки. Поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція "Народний фронт") Федір Бендюженко.

В обов'язки підозрюваного входить: прибуття на першу вимогу до детективів НАБУ; повідомлення детективам про зміну свого місця проживання або роботи; утримання від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорта, в тому числі закордонний.

Згідно з рішенням, визначення суду оскарженню не підлягає.

Сам Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите стосовно нього за підозрою в незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабцами у підземних переходах" і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.