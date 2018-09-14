Омеляна взяли на поруки міністр спорту та нардеп

Міністр повинен буде прибувати за першою вимогою до детективів НАБУ, повідомляти Бюро про зміну свого місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також здати на зберігання паспорти.

Солом'янський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід підозрюваному у незаконному збагаченні міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну у вигляді особистої поруки.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосила суддя Ганна Сергієнко.

Згідно з рішенням, поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція "Народний фронт") Федір Бендюженко.

"У задоволенні клопотання відмовити. Обрати підозрюваному Омеляну Володимиру Володимировичу запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Зобов'язати поручителів - міністра молоді та спорту України Жданова Ігоря Олександровича, народного депутата України Бондюженка Федора Володимиривоча - забезпечити виконання підозрюваним Омеляном Володимиром Володимировичом обов'язків", - заявила Сергієнко.

За її словами, до цих обов'язків належить: прибуття за першою вимогою до детективів НАБУ; повідомлення детективів про зміну свого місця проживання чи роботи; утримання від спілкування зі свідками, здати на зберігання паспорти, зокрема закордонний.

Разом з тим, згідно з рішенням, ухвала оскарженню не підлягає.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, користуванні або придбанні машини для брата та недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

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Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявляв про необхідність застосувати щодо підозрюваного Омеляна запобіжного заходу у вигляді застави розміром 5 мільйонів гривень.

На думку прокурора САП, менш жорсткий запобіжний захід, зокрема, порука чи особисте зобов'язання, не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Також прокурор попросив покласти на Омеляна такі процесуальні обов'язки: повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватися від спілкування зі свідками, а також здати всі свої паспорти, зокрема, для виїзду за кордон.

При цьому прокурор вважав, що перепон для відряджень Омеляну не буде, якщо міністр надаватиме підтвердження мети виїзду за кордон.

Сам Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите щодо нього за підозрою у незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабцями в підземних переходах" і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.