У НАТО не бачать можливості синхронізації України і Грузії на шляху до Альянсу

Наголошується, що на останньому саміті НАТО країни-члени підтвердили рішення Бухареста щодо України, що одного дня вона приєднається до Альянсу.

У НАТО не розглядають ідею синхронізації вступу України і Грузії до Альянсу через надто різну ситуації у двох країнах.

Про це заявив помічник генерального секретаря НАТО з питань політики та безпеки Алехандро Альваргонсалес в інтерв’ю "Європейській правді".

"Це не входить у наші плани. Ми будемо ухвалювати рішення, виходячи з реформ і ситуації, а вона надто різна, я на цьому наполягаю. Ідеї синхронізації України та Грузії (на шляху до НАТО) у нас просто немає", - сказав Альварогонсалес.

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Він також зазначив, що План дій щодо членства в НАТО нині не має фундаментального значення, головне – це проведення реформ, викладених у Річній національній програмі.

"Наша оцінка того, як Україна рухається цією дорогою – позитивна. Це стосується і військової складової, забезпечення сумісності тощо, і демократичних реформ. Зроблено чимало. Але попереду ще більше роботи", - сказав помічний генсека.

Він нагадав, що на останньому саміті НАТО країни-члени підтвердили рішення Бухареста щодо України, що одного дня вона приєднається до Альянсу.

"Що ж стосується Плану дій щодо членства в НАТО, тобто ПДЧ, то нині немає фундаментального значення, чи буде на вашому шляху до членства саме ПДЧ, чи якась інша абревіатура", - додав він.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступлять до НАТО.

"Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і... реакція буде вкрай негативною", - заявив Путін.