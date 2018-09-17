Склад ЦВК має бути оновлений 20 вересня - Парубій

Спікер наголосив, що фракції ВР до кінця сьогоднішнього дня повинні сформувати позиції щодо оновлення складу Центрвиборчкому.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що парламентські фракції до кінця дня повинні сформувати свої позиції щодо питання про оновлення складу Центральної виборчої комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

"Я переконаний, що в четвер ми маємо оновити склад Центральної виборчої комісії. Я провів відповідну нараду. Ми обмінялися думками і домовилися, що усі фракції парламенту до кінця дня на своїх фракціях проговорять це питання, щоб до остаточного і кінцевого формування порядку денного сесії дали позиції усіх фракцій, і ми бачили, з чим ми входимо в цей тиждень в питанні ЦВК", - зазначив спікер.

Парубій підкреслив, що склад ЦВК має бути оновлений якомога швидше, і він зробить усе, аби це відбулося 20 вересня.

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Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 5 лютого вніс до парламенту подання про призначення на посади членів ЦВК 14 кандидатур. Однак народні депутати не змогли домовитись про голосування за призначення нових членів ЦВК.

7-річний термін повноважень 13 з 15 членів Центрвиборчкому давно сплинув. Відповідно до пункту 21 ч. 1 ст. 85 Конституції, Верховна Рада за поданням президента призначає та звільняє членів ЦВК. Тож з 14 кандидатур на посади членів ЦВК парламент має обрати 13.

5 липня парламент відмовився розглядати рішення про оновлення складу ЦВК, оскільки ряд фракцій заявили, що їхні кандидатури не враховані або ж більшість кандидатів до ЦВК перебувають під впливом Адміністрації президента.

Своєю чергою перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя, представник "Народного фронту" Леонід Ємець наголосив, що, згідно з рекомендаціями ПАРЄ, у складі Центрвиборчкому мають бути представлені кандидати від усіх парламентських фракцій, й голосування за відповідне подання у запропонованому нині вигляді буде "серйозним ударом по дипломатичних позиціях України". (У поданні президента щодо кандидатів на посади членів ЦВК немає кандидатури від фракції "Опозиційний блок").

11 вересня Парубій заявив, що парламент 20 вересня розглядатиме питання про оновлення складу ЦВК.