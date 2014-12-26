Клімкін "потролив" Росію листівкою з Кримом (фото)
09:07, 26 грудня 2014Політика
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Міністерство закордонних справ України випустило листівки з кримським "Ластівчиним гніздом".
Merry Christmas and a Happy New Year! pic.twitter.com/lcY4mV6Q6i
- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 24, 2014
На листівці зображений замок "Ластівчине гніздо" і напис "Дорогі друзі! Спасибі за сильну підтримку в 2014 році. Бажаю вам миру і процвітання в новому році"
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Листівки були поширені в соціальних мережах через акаунти МЗС, а також розміщені в Twitter міністра закордонних справ Павла Клімкіна.
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