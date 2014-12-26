Сили АТО відведуть важке озброєння після 48 годин повноцінного "режиму тиші" - Генштаб
Відведення важкого озброєння в зоні АТО розпочнеться після того, як «режим тиші» встановиться на менш як на 48 годин.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-офіцер Генштабу Збройних сил України Олексій Мазепа сьогодні на брифінгу в Києві.
«Що стосується виконання Мінських домовленостей. Завданням ЗСУ на першому етапі є дотримання режиму припинення вогню, коли ми зрозуміємо та будемо впевнені, що вогонь з протилежного боку дійсно не ведеться протягом не менше, ніж 48 годин. Тоді ми зможемо приступати до виконання заходів другого етапу – відведення важких озброєнь на визначені рубежі», - сказав він.
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«Але ми підкреслюємо, що мова не йде про відведення військових частин та підрозділів із займаних позицій та блокпостів», - додав Мазепа.