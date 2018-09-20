Крим повернеться разом з відшкодуванням завданих Росією збитків - Порошенко
11:11, 20 вересня 2018Політика
295 0
Президент також підкреслив, що це має статися включно з відшкодуванням заподіяних збитків і наданням дієвих гарантій неповторення агресії.
Напад Російської Федерації на Україну почалося з анексії Кримського півострова і його поверненням вона повинна завершитися.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні парламенту, виступаючи з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.
Читайте такожПорошенко хоче наростити оборону української частини Азовського моря найближчим часом
"Напад Росії почалося з анексії Криму, і його поверненням вона повинна завершитися – включно з відшкодуванням завданих збитків і наданням на цей раз вже дієвих гарантій неповторення агресії. Боремося за це в міжнародних судах, і, переконаний, переможемо, як перемогли в Стокгольмі "Газпром" , - заявив президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter