Крим повернеться разом з відшкодуванням завданих Росією збитків - Порошенко

Президент також підкреслив, що це має статися включно з відшкодуванням заподіяних збитків і наданням дієвих гарантій неповторення агресії.

Напад Російської Федерації на Україну почалося з анексії Кримського півострова і його поверненням вона повинна завершитися.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на засіданні парламенту, виступаючи з щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

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"Напад Росії почалося з анексії Криму, і його поверненням вона повинна завершитися – включно з відшкодуванням завданих збитків і наданням на цей раз вже дієвих гарантій неповторення агресії. Боремося за це в міжнародних судах, і, переконаний, переможемо, як перемогли в Стокгольмі "Газпром" , - заявив президент.