Рядові соціалісти хочуть виключити з партії Мороза

Рядові соціалісти мають намір ініціювати проведення позачергової конференції Соціалістичної партії України (СПУ) для прийняття рішення про виключення зі своїх лав лідера партії, голови Верховної ради України Олександра МОРОЗА.

Про це повідомив перший заступник голови Київської обласної ради, депутат від СПУ Костянтин БОНДАРЄВ сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«Статут партії передбачає таку процедуру. Зараз створена ініціативна група по юридичному оформленню такого рішення. МОРОЗ розміняв інтереси виборців на портфелі. Ми закликатимемо однопартійців зібратися і прийняти рішення про виключення МОРОЗА зі складу СПУ», - сказав К.БОНДАРЄВ.

Депутат Київської облради припустив, що рішення про скликання позачергової конференції СПУ буде прийняте протягом тижня. Крім того, він не виключив, що депутати фракції СПУ у Верховній Раді також можуть бути виключені з лав партії.

К.БОНДАРЄВ також повідомив, що 3 з 14 депутатів від СПУ в Київоблраді вийшли зі складу фракції соціалістів, а Рівненськая обласна організація партії саморозпустилася після того, як фракція СПУ у Верховній Раді підписала угоду про створення антикризової коаліції з Партією регіонів і Комуністичною партією України. «Сьогодні йдеться про зраду. В Україні СПУ залишалася єдиною послідовною партією, а зараз концепція її стратегії розгорнута на 180 градусів», - вважає він.

При цьому К.БОНДАРЄВ підкреслив, що не має намірів виходити зі складу партії чи спалювати партійний квиток. «Партія має бути збережена. Але без зрадників», - підкреслив депутат Київської облради.

Як повідомляв УНІАН, Партія регіонів, СПУ і КПУ 7 липня створили антикризову коаліцію. Голова Верховної Ради України А.МОРОЗ оголосив про розпуск Коаліції демократичних сил і про утворення нової – антикризової коаліції 11 липня на ранішньому засіданні Верховної Ради України. Угоду про створення антикризової коаліції підтримали два депутати від фракції «Наша Україна» і один депутат – від фракції БЮТ.