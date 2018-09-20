Омелян сам питав у співробітників НАБУ про ймовірність обшуків у нього – Ситник

20 вересня Володимир Омелян перед допитом у НАБУ заявив, що Артем Ситник начебто особисто попереджав його про обшуки.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заперечує, що попереджав міністра інфраструктури Володимира Омеляна про обшуки у справі щодо його можливого незаконного збагачення.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1", передає ТСН.

20 вересня Омелян перед допитом у НАБУ заявив, що Ситник особисто попереджав його про обшуки.

"Якщо говорити дослівно, то було запитання з боку міністра, бо з ним часто спілкувалися з приводу "Укрзалізниці". Було запитання: "Чи може у мене бути обшук?". І була відповідь: "Ну як можна це виключати?", – сказав Ситник.

Читайте також"Кабель не проклали, а воду в акваріумі замінили": Омелян зібрався на прийом до Холодницького

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, користуванні або придбанні машини для брата та недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите щодо нього за підозрою у незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабцями в підземних переходах" і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.

14 вересня Солом'янський районний суд м. Києва обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Згідно з рішенням, поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція "Народний фронт") Федір Бендюженко.

На Омеляна також покладено низку процесуальних обов'язків: прибуття за першою вимогою до детективів НАБУ; повідомлення детективів про зміну свого місця проживання чи роботи; утримання від спілкування зі свідками. При цьому міністру необхідно було здати на зберігання паспорти, зокрема, закордонний.