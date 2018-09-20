НАБУ показало фрагменти листування Омеляна щодо незадекларованих активів (фото)

Також був оприлюднений висновок НАЗК за 2015 рік про відсутність в діях Омеляна конфлікту інтересів.

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило фрагменти листування міністра інфраструктури Володимира Омеляна, які, на думку слідчих, вказують на приховування ним своїх активів.

Відповідна публікація розміщена на сторінці відомства у Facebook.

Серед осіб, з якими вів листування міністр - його брат, дружина, посередник і ряд посадових осіб. В числі тем - будинок у київському передмісті, позашляховик BMW X5, придбання автомобіля, а також висновки НАЗК за 2015 рік про відсутність в діях Омеляна конфлікту інтересів.

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"Розслідуючи незаконне збагачення міністра інфраструктури України та декларування ним недостовірних відомостей у е-деклараціях, детективи отримали понад 30 тимчасових доступів до речей та документів, направили понад 100 запитів. Наразі матеріали в цьому провадженні налічують понад 20 томів," - повідомляють в НАБУ.

"З огляду на отримані докази, слідство припускає, що високопосадовець свідомо приховував свої статки. Так само викликають питання і деякі аспекти його професійної діяльності на посаді міністра," - уточнюють детективи.

Також у НАБУ підкреслюють, що Омелян досі не навів жодних доказів походження незадекларованих їм активів.

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня співробітники Національного антикорупційного бюро України вручили Омеляну підозру в незаконному збагаченні, користуванні або придбанні машини для брата та недекларуванні проживання в будинку протягом двох тижнів у 2016 році.

За даними НАБУ, Омелян з 2000 року до нинішнього часу перебуває на державній службі і в період з 1 січня 2000 року до 26 квітня 2018 року одержав 2,17 млн грн офіційного доходу, тоді як витрати його становили лише в період з 2008 року до 26 квітня 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

Також в НАБУ стверджують, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, чиновник придбав у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами і вартість яких значно перевищує його законні доходи.

Омелян порівняв кримінальне провадження, відкрите щодо нього за підозрою у незаконному збагаченні, з боротьбою "з бабцями в підземних переходах" і заявив, що вимагатиме притягнення до відповідальності слідчих НАБУ.

14 вересня Солом'янський районний суд м. Києва обрав Омеляну запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Згідно з рішенням, поручителями виступили міністр молоді та спорту Ігор Жданов та народний депутат України (фракція "Народний фронт") Федір Бендюженко.

На Омеляна також покладено низку процесуальних обов'язків: прибуття за першою вимогою до детективів НАБУ; повідомлення детективів про зміну свого місця проживання чи роботи; утримання від спілкування зі свідками. При цьому міністру необхідно було здати на зберігання паспорти, зокрема, закордонний.