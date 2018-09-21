Член ЦВК розповіла, з чого оновлена комісія почне свою роботу

Наталія Бернацька зазначила, що одним із ключових завдань стоїть питання щодо блокування виборів в ОТГ.

Новообраним членам Центральної виборчої комісії треба спочатку звільнитися зі своїх посад.

Про це заявила в ефірі "5 каналу" обраний член ЦВК Наталія Бернацька.

"Дуже багато організаційних питань. Найперше – всім нам, новообраним членам ЦВК, треба зараз звільнитися з посад і на наступному пленарному тижні, прийняти присягу у ВР, лише з того моменту ми зможемо розпочати свою реальну роботу".

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Крім того, Бернацька розповіла, з чого почне роботу нова ЦВК: "Очевидно, що завдань перед ЦВК буде дуже багато. Насамперед це пов'язано з тим, що відбулися зміни до законодавства і тепер членів ЦВК буде не 15, а 17. Очевидно, вже зараз їх 16, і ще будемо чекати обрання одного з кандидатів від Опозиційного блоку. Тому, звичайно, зазнають змін і регламент роботи комісій, всі процедури, і це буде серед перших наших завдань".

Вона продовжила: "Також одним із ключових завдань стоїть питання щодо блокування виборів в ОТГ, адже останнє з рішень ЦВК стосувалося того, що вони звернулися до комітету у ВР для того, щоб отримати роз'яснення, і таким чином вибори були зупинені. Очевидно, що нам це питання треба якнайшвидше підняти і прийняти своє колегіальне рішення щодо цього".