В Україні відбулися випробування нової високоефективної зброї та військової техніки (фоторепортаж)
На військовому полігоні Збройних сил України відбулися випробування нової української зброї та військової техніки.
Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після випробувань, поінформували у прес-службі РНБО України.
За його словами, відбулись авіаційні випробування нового оперативно-тактичного безпілотного комплексу, який здатний проводити розвідку, координувати ведення вогню, забезпечувати стійкий від впливу засобів радіоелектронної боротьби зв’язок на оперативній глибині до 200-х км, перебуваючи в повітрі до 24 годин, а також бойового безпілотного комплексу, що може нести потужний фугасний або термобаричний бойовий заряд та точно вражати цілі в глибокому тилу ворога. «Ці безпілотні комплекси створені українськими зброярами в співпраці з нашими іноземними партнерами», - наголосив Турчинов.
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Окрім того, було продемонстровано льотно-технічні характеристики українських легких багатоцільових вертольотів «Скаут» і АК1-3. Секретар РНБО зауважив, що ці вертольоти здатні забезпечувати розвідку та швидке сполучення у військах, виконувати завдання з охорони кордону, а також із комплексом сучасного озброєння забезпечувати виконання бойових завдань, вражаючи цілі як вдень, так і вночі, зокрема, працюючи в безпілотному режимі.
Також відбулися випробування модернізованої ЗУ-23-2. «Поєднання цієї надійної зенітної установки з електронною системою автоматичного знаходження цілі та управління веденням вогню дозволить надійно знищувати повітряні та наземні цілі, зокрема, БПЛА, що перебувають на озброєнні в РФ», - наголосив він.
«Важливою деталлю цієї модернізації є можливість завдяки автоматичній системі керувати вогнем одразу кількох зенітних установок на відстані, із захищених позицій, не піддаючи ризику життя наших військовослужбовців», - пояснив секретар РНБО України.
На полігоні були продемонстровані та випробувані нові боєприпаси українського виробництва, зокрема, ракети РС-80, придатні для використання у різних варіантах їх застосування, та осколково-фугасний снаряд для популярних у військах гармат МТ-12 «Рапіра».
«Усі нові розробки українського ОПК, які пройшли випробування, продемонстрували свою високу ефективність, та після взяття їх на озброєння значно посилять наш військовий потенціал», - підкреслив Турчинов.
Раніше некеровані реактивні снаряди РС-80 "Оскол", які розроблені та виготовляються ДАХК "Артем", успішно пройшли черговий етап державних випробувань.