В Україні відбулися випробування нової високоефективної зброї та військової техніки (фоторепортаж)

Зокрема, відбулися авіаційні випробування нового оперативно-тактичного безпілотного комплексу та бойового безпілотного комплексу, модернізованої ЗУ-23-2 та було продемонстровано льотно-технічні характеристики українських легких багатоцільових вертольотів «Скаут» і АК1-3.

На військовому полігоні Збройних сил України відбулися випробування нової української зброї та військової техніки.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов після випробувань, поінформували у прес-службі РНБО України.

За його словами, відбулись авіаційні випробування нового оперативно-тактичного безпілотного комплексу, який здатний проводити розвідку, координувати ведення вогню, забезпечувати стійкий від впливу засобів радіоелектронної боротьби зв’язок на оперативній глибині до 200-х км, перебуваючи в повітрі до 24 годин, а також бойового безпілотного комплексу, що може нести потужний фугасний або термобаричний бойовий заряд та точно вражати цілі в глибокому тилу ворога. «Ці безпілотні комплекси створені українськими зброярами в співпраці з нашими іноземними партнерами», - наголосив Турчинов.

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Окрім того, було продемонстровано льотно-технічні характеристики українських легких багатоцільових вертольотів «Скаут» і АК1-3. Секретар РНБО зауважив, що ці вертольоти здатні забезпечувати розвідку та швидке сполучення у військах, виконувати завдання з охорони кордону, а також із комплексом сучасного озброєння забезпечувати виконання бойових завдань, вражаючи цілі як вдень, так і вночі, зокрема, працюючи в безпілотному режимі.

Також відбулися випробування модернізованої ЗУ-23-2. «Поєднання цієї надійної зенітної установки з електронною системою автоматичного знаходження цілі та управління веденням вогню дозволить надійно знищувати повітряні та наземні цілі, зокрема, БПЛА, що перебувають на озброєнні в РФ», - наголосив він.

«Важливою деталлю цієї модернізації є можливість завдяки автоматичній системі керувати вогнем одразу кількох зенітних установок на відстані, із захищених позицій, не піддаючи ризику життя наших військовослужбовців», - пояснив секретар РНБО України.

На полігоні були продемонстровані та випробувані нові боєприпаси українського виробництва, зокрема, ракети РС-80, придатні для використання у різних варіантах їх застосування, та осколково-фугасний снаряд для популярних у військах гармат МТ-12 «Рапіра».

«Усі нові розробки українського ОПК, які пройшли випробування, продемонстрували свою високу ефективність, та після взяття їх на озброєння значно посилять наш військовий потенціал», - підкреслив Турчинов.

Раніше некеровані реактивні снаряди РС-80 "Оскол", які розроблені та виготовляються ДАХК "Артем", успішно пройшли черговий етап державних випробувань.