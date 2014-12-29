Депутати заблокували трибуну і вимагають переголосувати один із законів

Як передає кореспондент агентства УНІАН, після того, як після перерви продовжилося засідання ВР, депутати заблокували трибуну, наголосивши,що під час голосування за цей закон відбулося не персональне голосування.

Вони вимагають переголосування цей закон.

Як повідомляв УНІАН, 28 грудня Верховна Рада України у другому читанні та в цілому ухвалила Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу», що передбачає бюджетну децентралізацію (№1557), необхідний для прийняття державного бюджету на 2015 рік.

За таке рішення проголосував 231 депутат.

У ході обговорення прем`єр-міністр Арсеній Яценюк повідомив, що уряд домовився з парламентською коаліцією про особливу процедуру внесення змін до бюджету в умовах воєнного стану, що передбачає погодження таких змін з президентом України.

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Законопроект був прийнятий у першому читанні 25 грудня. Він припускав, що після набуття чинності закону до місцевих бюджетів буде надходити 100% плати за адміністративні послуги, державні мита, додаткові 10% податку на прибуток, від 2% до 5% податку на підакцизні товари, який буде встановлюватися на місцевому рівні, податок на нерухомість від 0 до 24 грн за квадратний метр; передбачено збільшення надходжень екологічного податку з 35% до 80%, а також - дотації на вирівнювання фіскальної платоспроможності. Також, документ передбачав скасування індикативних показників дохідної частини місцевих бюджетів, спрощення використання коштів місцевих бюджетів, а також процедури трансфертів з центрального бюджету до місцевих.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України передбачає проведення бюджетної децентралізації в I кварталі 2015 року.

Уряд закладає в проект держбюджету прогноз падіння економіки у 4,3% при інфляції 13%. Доходи бюджету встановлено в розмірі 475,240 млрд грн, витрати - 527,194 млрд грн і граничним обсягом дефіциту держбюджету в 63,670 млрд грн, або 3,7% ВВП.