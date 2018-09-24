Швейцарія не пустила на сесію ООН представника окупаційної влади Криму

Він планував взяти участь у роботі 39-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві.

У Міністерстві закордонних справ Російської Федерації заявили про своє «розчарування» у зв'язку з невидачею Швейцарією візи представнику окупаційної влади Криму.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі зовнішньополітичного відомства.

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«Розчаровані рішенням влади Швейцарії відмовити у видачі візи в Москві заступнику міністра освіти, науки і молоді Республіки Крим Айдеру Аблятіпову, який планував взяти участь у роботі 39-ї сесії Ради ООН з прав людини в Женеві і пройшов відповідну процедуру офіційної реєстрації», - йдеться в повідомленні.

У МЗС висловлюють жаль, що в Швейцарії позбавили російського представника права «поділитися своїми оцінками і донести до авторитетної праволюдської структури реальну картину» того, що відбувається в анексованому Криму.

Довідка УНІАН. Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум щодо його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ. 18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнали анексію Криму і запровадили санкції проти Росії. Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.