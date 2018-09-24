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Посол України в Польщі прокоментував критику в польському уряді щодо його заяв

23:46, 24 вересня 2018
Політика
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Посол України в Польщі додав, що українські пропозиції відомі польському урядові / фото УНІАН

Посол України в Польщі Андрій Дещиця прокоментував повідомлення про критику у польському уряді його заяв щодо необхідності відновити знищені українські пам'ятники на території Польщі.

"Приписувати всьому польському урядові думки однієї, та ще й неназваної особи, щонайменше некоректно. Вважаю, що і розповсюджувати анонімні висловлювання також не личить такому авторитетному виданню", - написав Дещиця на сторінці в Facebook.

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Дещиця зазначив, що в його інтерв’ю радіостанції RMF FM йшлося не про "шантаж", а про "відому позицію України щодо вирішення конкретної проблеми шляхом переговорів і взаємовигідної співпраці".

Посол України в Польщі додав, що українські пропозиції відомі польському урядові.

"Ми не користуємося послугами "анонімів". Ми хочемо вести рівноправний і відкритий діалог із своїми польськими партнерами, націлений на взаємоприйнятний результат. Результат, який передбачав би і відновлення сплюндрованих вандалами українських місць памяті в Польщі, і проведення пошукових та ексгумаційних робіт на місцях польських поховань в Україні", - написав Дещиця.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела написало, що в польському уряді жорстко відреагували на слова посла України в Польщі Андрія Дещиці, який заявив, що Київ дозволить польській стороні провести ексгумаційні роботи тільки після відновлення знищених українських пам'ятників на території Польщі.

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Теги: #Польща#Україна#Дещиця