В польському уряді «з відразою» сприйняли заяви посла України щодо ексгумаційних робіт – ЗМІ

У Варшаві зростає розчарування підходами Києва до політики національної пам’яті.

В польському уряді жорстко відреагували на слова посла України в Польщі Андрія Дещиці, який заявив, що Київ дозволить польській стороні провести ексгумаційні роботи тільки після відновлення знищених українських пам'ятників на території Польщі.

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Про це з посиланням на власні джерела в уряді Польщі повідомляє DT.UA. Як йдеться у матеріалі видання, приводом до зростання напруженості між країнами стало інтерв'ю українського дипломата, де він казав про перспективи поновлення поляками пошукових та ексгумаційних робіт в Україні.

Дещиця, викладаючи офіційну позицію Києва, заявив, що Україна дозволить польській стороні провести ексгумаційні роботи тільки після відновлення знищених українських пам'ятників на території Польщі — у Пікуличах під Перемишлем і Монастирі біля Верхрати.

"У Варшаві зростає розчарування Києвом, його підходами у політиці історичної пам'яті", — повідомило журналістам неназване джерело в польському уряді.

За його словами, Дещиця перейшов певну червону межу: "У Варшаві заяви посла Дещиці викликають відразу. Це оцінка не тільки керівництва МЗС, а й польського уряду".

Зазначається, що в Польщі слова Дещиці сприйняли як шантаж.

"Варшава не розмовлятиме з Києвом на умовах шантажу. Насамперед з віце-прем'єром Павлом Розенком. Польща не довіряє українській стороні", — заявив співрозмовник журналістів.

Довідка УНІАН. 13 грудня 2017 року президент Польщі Дуда висловив сподівання на вирішення з Україною питань історичного минулого у дусі добросусідства. Того ж дня президент України Петро Порошенко заявив, що українсько-польську комісію з історичних питань представлятимуть віце-прем’єр-міністри.

Охолодження у взаєминах між Польщею та Україною настало, зокрема, після рішення Українського інституту національної пам’яті призупинити польські пошукові та ексгумаційні роботи на території України. Приводом для цього рішення стали руйнування пам’ятника воїнам УПА в Грушовичах на Підкарпатті та попередні випадки знищення українських місць пам’яті в Польщі.

Крім того, нещодавно польський Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам’яті, яким, зокрема, встановлено заборону на пропагування в країні "ідеології українських націоналістів".