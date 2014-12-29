Депутати вирішили зібратися на засідання вже після Нового року
10:52, 29 грудня 2014Політика
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На наступне пленарне засідання депутати Верховної Ради зберуться у вівторок, 13 січня. Заплановане на 30 грудня засідання скасовано.
Депутати вирішили вже не засідати в цьому році / фото УНІАН
Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту. У повідомленні говориться, що початок засідання заплановано на 10.00.
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У повідомленні вказується, що з 29 грудня 2014 по 2 січня 2015 народні депутати працюватимуть з виборцями. А з 5 по 9 січня депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях і групах.
Зазначимо, що вчора і в ніч на 29 грудня Верховна Рада прийняла низку важливих законів, у тому числі державний бюджет на 2015 рік.
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