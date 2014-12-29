Депутати вирішили зібратися на засідання вже після Нового року

Про це йдеться у повідомленні на сайті парламенту. У повідомленні говориться, що початок засідання заплановано на 10.00.

Читайте такожРада ухвалила Держбюджет-2015

У повідомленні вказується, що з 29 грудня 2014 по 2 січня 2015 народні депутати працюватимуть з виборцями. А з 5 по 9 січня депутати працюватимуть в комітетах, комісіях, фракціях і групах.

Зазначимо, що вчора і в ніч на 29 грудня Верховна Рада прийняла низку важливих законів, у тому числі державний бюджет на 2015 рік.