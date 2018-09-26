Рік у "підвалі": астролог прогнозує складний період для Порошенка

За словами астролога, на президента чекає невдалий рік у політиці.

У день народження президента України Петра Порошенка, 26 вересня, астролог Влад Росс склав його гороскоп на 2019 рік.

"Перше, що кидається в очі – положення Місяця в його гороскопі: у цьому році Місяць буде в самому низу його гороскопа (в астрології це називається "підвал"). А Місяць означає народ, підтримку суспільства, рівень популярності. Так от підтримка народу і популярність Порошенка в 2019 році, з точки зору зірок, на найнижчому рівні, на найнижчій межі, яка тільки може бути", - спрогнозував експерт, слова якого передає "Главред".

Росс зазначив, що при такій особливості положення зірок, скільки б Порошенко не намагався підняти власний рейтинг за допомогою адміністративного ресурсу, максимальним результатом може стати тільки вихід до другого туру.

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"Виграти вибори з електоральною підтримкою такого рівня йому буде вкрай складно, практично нереально. Для порівняння – в 2014 році Місяць у гороскопі Порошенка був на вершині, в зеніті, тобто підтримка народу була велика. І, враховуючи це, ще в лютому 2014 року я пророкував йому президентство. А зараз все навпаки – Місяць у "підвалі": при такому положенні Місяця в гороскопі виграти вибори людині буде дуже складно. Хоча у нього буде велика підтримка з боку олігархів та інших впливових людей, які мають гроші", - пояснив астролог.

Незважаючи на це, за словами експерта, в політичній кар'єрі Порошенка не буде поставлена крапка.

"Порошенко після виборів 2019 року залишиться у політиці. Це не Яценюк, який пішов раз і назавжди. Цілком можливо, Порошенко буде брати участь у парламентських виборах під якимось там номером", - додав Росс.

Астролог також спрогнозував, що після провалу на виборах більшу частину часу Порошенко буде проводити за кордоном.

"Слід відзначити ще один цікавий момент – у Порошенка в 2019 році проглядається дуже сприятлива ситуація за кордоном. Можливо, він буде провертати якісь фінансові справи, пов'язані з нерухомістю за кордоном. Також не відкидається, що у другій половині 2019 року він буде проводити багато часу саме там, за кордоном, а в Україні він буде бувати вкрай мало", - резюмував Росс.

Раніше астролог Влад Росс заявляв, що з точки зору зірок, Мінськ – це приречене місце, де ніякі переговори не приведуть ні до якого результату.