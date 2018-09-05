"Мінськ - це приречене місце": астролог пояснив, чому потрібно перенести переговори щодо Донбасу

Переговори з Мінська можна сміливо прибрати, тому що там не буде досягнуто ніяких сприятливих для України тенденцій і домовленостей, вважає астролог.

5 вересня – четверта річниця підписання перших Мінських угод, проте сторонам так і не вдалося досягти хоч якогось результату в їх реалізації. Мінські угоди так і не заробили, а, відповідно, ситуація на Донбасі залишається колишньою.

З точки зору зірок, Мінськ – це приречене місце, де ніякі переговори не приведуть ні до якого результату, вважає астролог Влад Росс, пише "Главред".

"Підписання перших Мінських домовленостей було на "холостому" Місяці, на Місяці без ходу. А це також говорить про те, що угоди будуть безрезультатними. Ситуація з "Мінськом-1" схожа на історію Будапештського меморандуму – він був підписаний, але надалі жодним чином не враховувався і не буде, як це відбувається зараз", - зазначив експерт.

Він додав, що переговори з Мінська можна сміливо прибрати, тому що там не буде досягнуто ніяких сприятливих для України тенденцій і домовленостей, які були б реалізовані. Потрібно шукати нове місце, де будуть збиратися переговорники.

"Наприклад, Вільнюс – це було б чудове місце, де дійсно можуть бути досягнуті ефективні домовленості щодо врегулювання ситуації на Донбасі", - пропонує Росс.

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Він пояснив, що Білорусь – країна під Козерогом. У цій країні складно і проблематично приймати які-небудь корисні рішення щодо саме України. Влада Козерога діє на користь інтересів Росії. Відповідно, виходить, що Україна виступає в переговорах взагалі не на своїй території. Тому в Білорусі домовитися про врегулювання ситуації в нашій країні буде практично нереально.

"Однак, якщо переговори по цій темі будуть вестися в іншому місті, особливо Вільнюсі, який знаходиться під зодіакальним знаком Рака, то їх результат буде блискучим. В такому разі можуть відразу ж народитися правильні і дійсно потрібні рішення. Тому можна сміливо запустити на зміну "мінським формату" абсолютно новий, наприклад, "вільнюський формат". Упевнений, що якщо переговори будуть проходити у Вільнюсі, то відразу будуть і ефективні домовленості, і мир в Україні", - пояснив астролог.

На його думку, з Мінська переговори потрібно однозначно прибирати хоча б в Астану. Астана може також виявитися сприятливим для України, містом, який дозволить сформувати правильну для України ситуацію.

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