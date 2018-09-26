Порошенко: наше завдання - захистити Україну від іноземної церкви

На зустрічі з громадою українців у США президент наголосив, що "ми - найбільша православна країна Європи".

Президент Петро Порошенко на зустрічі з представниками української громади в США наголосив, що Україна вийшла на фінішну пряму у питанні отримання Українською православною церквою Томосу.

Як повідомляє прес-служба глави держави, Порошенко акцентував на важливості отримання Томосу про автокефалію, на який Україна чекала кілька століть.

«Якби рік тому хтось сказав, що ми так наблизимося до Томосу про створення Української помісної православної церкви, всі б сказали те, що я почув від більшості ієрархів: пане президенте, Ви наївна людина… це не можливо…Але я вірю, що Україна виборола цю допомогу», - зауважив Порошенко.

«Мені закидають те, що у справжній державі церква має бути відділена. Церква (відділена) від держави. Я повністю із цим згоден. Особливо, коли ця держава іноземна», - наголосив президент.

За словами Порошенка, «це наше завдання – захистити Україну від тої іноземної церкви. Бо ми найбільша православна країна Європи».

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Глава держави заявив, що українці не питатимуть дозволу у російського президента Володимира Путіна щодо вступу в Європейський Союз і НАТО, а також до якої церкви їм ходити.

Порошенко висловив тверде переконання, що Україна вийшла на фінішну пряму у питанні отримання Томосу, на який ми чекали «не чотири, і не сто, а триста років».

«Це висока Божа нагорода за багатостраждальні часи, які пройшли українці», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент Порошенко заявив, що він й ієрархи УПЦ КП і УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія I з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні та просять парламент підтримати це звернення.

19 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про підтримку звернення президента, яке 22 квітня було прийнято до розгляду синодом Вселенського патріархату.

3 вересня Порошенко повідомив, що Вселенський патріархат ухвалив рішення надати державам право на створення помісної церкви без урахування позиції Москви.

17 вересня глава держави зустрівся з екзархами Вселенського патріархату архієпископом Даниїлом Памфілійським та єпископом Іларіоном Едмонтонським, які заявили про готовність до плідної співпраці і вже призначили кілька зустрічей з представниками релігійних організацій в Україні.