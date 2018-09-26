Стиль першої леді: в яких образах з'явилася дружина Порошенка під час візиту до США (фото)
15:27, 26 вересня 2018Політика
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Під час свого робочого візиту до США подружжя зустрілося з лідерами української громади.
Дружина Порошенка постала у класичних стриманих образах / фото president.gov.ua
Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною полетів до США на 73-ю сесію Генасамблеї ООН.
Там перша леді Україна продемонструвала три образи. Так, з літака Марина Порошенко вийшла у темно-синій сорочці, чорній вузькій спідниці та туфлях у тон.
фото president.gov.ua
Під час того, як представники української громади в США вітали Порошенка з днем народження, його дружина постала у класичному образі - білій блузі з вишивкою та чорній спідниці.
фото president.gov.ua
Також пані Порошенко відвідала Український музей і бібліотеку в Стемфорді, передає ТСН. Туди вона одягла чорну сукню з принтом, жакет і туфлі на підборах. Її елегантний образ доповнила хвиляста укладка і ніжний макіяж.
фото president.gov.ua
Як повідомляв УНІАН, президенту України в Америці заспівали "Многая літа" і "Happy birthday, mister president".
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