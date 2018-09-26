Стиль першої леді: в яких образах з'явилася дружина Порошенка під час візиту до США (фото)

Під час свого робочого візиту до США подружжя зустрілося з лідерами української громади.

Президент України Петро Порошенко разом зі своєю дружиною Мариною полетів до США на 73-ю сесію Генасамблеї ООН.

Там перша леді Україна продемонструвала три образи. Так, з літака Марина Порошенко вийшла у темно-синій сорочці, чорній вузькій спідниці та туфлях у тон.

Під час того, як представники української громади в США вітали Порошенка з днем народження, його дружина постала у класичному образі - білій блузі з вишивкою та чорній спідниці.

Також пані Порошенко відвідала Український музей і бібліотеку в Стемфорді, передає ТСН. Туди вона одягла чорну сукню з принтом, жакет і туфлі на підборах. Її елегантний образ доповнила хвиляста укладка і ніжний макіяж.

Як повідомляв УНІАН, президенту України в Америці заспівали "Многая літа" і "Happy birthday, mister president".