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Стиль першої леді: в яких образах з'явилася дружина Порошенка під час візиту до США (фото)

15:27, 26 вересня 2018
Політика
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Дружина Порошенка постала у класичних стриманих образах / фото president.gov.ua

Там перша леді Україна продемонструвала три образи. Так, з літака Марина Порошенко вийшла у темно-синій сорочці, чорній вузькій спідниці та туфлях у тон.

фото president.gov.ua

Під час того, як представники української громади в США вітали Порошенка з днем народження, його дружина постала у класичному образі - білій блузі з вишивкою та чорній спідниці.

фото president.gov.ua

Також пані Порошенко відвідала Український музей і бібліотеку в Стемфорді, передає ТСН. Туди вона одягла чорну сукню з принтом, жакет і туфлі на підборах. Її елегантний образ доповнила хвиляста укладка і ніжний макіяж. 

фото president.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, президенту України в Америці заспівали "Многая літа" і "Happy birthday, mister president".

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Теги: #США#Петро Порошенко#Марина Порошенко