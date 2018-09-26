Порошенку в США заспівали "Happy birthday, mister president" (відео)
09:18, 26 вересня 2018Політика
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Президенту України заспівали "Многая літа" і "Happy birthday, mister president".
Порошенку в США заспівали "Happy birthday, mister president"
Українська громада в США привітала президента нашої країни Петра Порошенка з днем народження.
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Відповідне відео опублікував прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Twitter. "Зворушливим співом "Многая літа" українська громада Америки першою привітала президента з днем народження", - написав він.
Порошенку заспівали традиційні "Многая літа" і "Happy birthday, mister president".
Як повідомлялося, в день народження президента України Петра Порошенка, 26 вересня, астролог Влад Росс склав його гороскоп на 2019 рік.
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