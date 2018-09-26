Порошенку в США заспівали "Happy birthday, mister president" (відео)

Президенту України заспівали "Многая літа" і "Happy birthday, mister president".

Українська громада в США привітала президента нашої країни Петра Порошенка з днем народження.

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Відповідне відео опублікував прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Twitter. "Зворушливим співом "Многая літа" українська громада Америки першою привітала президента з днем народження", - написав він.

Порошенку заспівали традиційні "Многая літа" і "Happy birthday, mister president".

Як повідомлялося, в день народження президента України Петра Порошенка, 26 вересня, астролог Влад Росс склав його гороскоп на 2019 рік.