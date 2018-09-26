этот материал доступен на русском

Порошенку в США заспівали "Happy birthday, mister president" (відео)

09:18, 26 вересня 2018
Політика
2971 0

Читайте такожПорошенко закликав ООН ввести миротворчу місію на Донбас

Відповідне відео опублікував прес-секретар президента України Святослав Цеголко в Twitter. "Зворушливим співом "Многая літа" українська громада Америки першою привітала президента з днем народження", - написав він.

Порошенку заспівали традиційні "Многая літа" і "Happy birthday, mister president".

Як повідомлялося, в день народження президента України Петра Порошенка, 26 вересня, астролог Влад Росс склав його гороскоп на 2019 рік.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #США#день народження#Петро Порошенко