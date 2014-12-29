В Одесі активісти організували мобільні групи допомоги застряглим у заметах

Про це на своїй сторінці у Facebook написала представник місцевого Євромайдану Альона Балаба.

«Кілька мобільних груп громадських працівників працюють по місту, витягують людей і допомагають вибратися машинам. Дуже потрібні сильні чоловіки, щоб допомагати у розчищенні доріг, а також водії на джипах. Ситуація патова. У кого є лопати, теж підключайтеся ... », - написала Балаба.

У порятунку потерпілих задіяні, в тому числі, місцева Самооборона, Рада громадської безпеки, волонтери, які надають допомогу українським військовим.

Читайте такожПівдень України паралізував снігопад: перекрито дороги, тисячі людей застрягли у заметах (фото, відео) «Всі, хто може допомагати, не сидіть, будь ласка. До ночі ще похолоднішає, а людей треба виручати», - написала Балаба.

У центрі міста активісти також організували пункт обігріву.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі через сильну заметіль закрито в'їзд і виїзд з міста. Рух транспорту, включаючи приватний, фактично паралізовано. Пересування пішки вкрай утруднено через безперервний поривчастий вітру, глибокі замети і густий сніг, який «б'є» в обличчя.