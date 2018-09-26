Порошенко виступив на Генасамблеї ООН (відео)

Серед іншого Порошенко передасть генсеку ООН ноту про припинення дії договору про дружбу з Росією.

Петро Порошенко виступив на Генасамблеї ООН сьогодні, 26 вересня. Український лідер у своїй промові згадав про миротворців, а також передасть ноту про припинення "дружби" з РФ.

Відео з перекладом українською:

Трансляція мовою оригіналу:

Напередодні президент Петро Порошенко з дружиною Мариною прибув у Нью-Йорк для участі в 73-й Генасамблеї ООН. Виступ Порошенка заплановано на 15:30-16:00 (22:30-23:00 за київським часом). Він стане четвертим за рахунком.

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Головними темами президентського спічу є безпека, гуманітарна ситуація на Донбасі, а також перспективи запровадження миротворчої місії. Окремо йдеться про припинення дії договору про дружбу і співпрацю з Росією. За словами першого віце-спікера Ради Ірини Геращенко, відповідну ноту Порошенко передасть генсеку ООН Антоніу Гутерришу.

В ході сесії Генасамблеї також очікується обговорення нового проекту резолюції ООН по Криму.

Програма візиту до Нью-Йорк у Порошенка досить насичена. На полях саміту він вже зустрівся з президентом Польщі Аджеєм Дудою, а також з лідерами української громади в США. Український президент обговорив з Дудою реформи в Україні, а також подякував польському лідеру за розмову з Трампом про "Північний потік-2".

Крім того, Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами європейських країн, країн Африки та Азії й українською діаспорою, а також візьме участь у саміті миротворчості ООН.