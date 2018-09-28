Порошенко в США вшанував пам'ять Джона Маккейна (фото)

Президент з дружиною відвідали місце поховання сенатора.

Під час робочого візиту до США президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко вшанували пам'ять американського сенатора Джона Маккейна.

Про це повідомляє прес-служба президента. Петро і Марина Порошенко відвідали місце поховання сенатора і поклали вінок до його могили.

"Сенатор Джон Маккейн похований на цвинтарі на території Військово-морської академії США. Під час вшанування за американською військовою традицією зіграли горни. Командувач Військово-Морських сил України адмірал Ігор Воронченко залишив на могилі сенатора пам'ятну нагороду ВМСУ на знак великої поваги українських військових моряків і морських піхотинців до видатного американського політичного діяча і великого друга України", - зазначено в повідомленні.

В Україні пропонують надати посмертно сенатору Джону Маккейну звання Героя України. Відповідна петиція опублікована на сайті президента України.