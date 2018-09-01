Порошенко попрощався з Маккейном і назвав його "справжнім героєм України" (відео)

Президент Петро Порошенко нагадав, що сенатор США Джон Маккейн був поруч з Україною та українцями в критичні моменти історії.

Президент Петро Порошенко у Вашингтоні взяв участь у жалобних заходах прощання із сенатором Сполучених Штатів Америки Джоном Маккейном і назвав його «справжнім героєм України».

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента України. «Сенаторе, ми дуже вдячні вам. І саме тому зараз, доносячи думки і співчуття великої 45-мільйонної нації, сьогодні я тут», - сказав глава держави після церемонії.

Порошенко зазначив, що у цей сумний день він, як президент України і як друг сенатора Маккейна, мав бути на церемонії «для того, щоб віддати шану і повагу моєму другові і великому другу України, справжньому американцю і справжньому борцю за ідеали демократії і свободи».

Президент особливо відзначив, що сенатор Маккейн був поруч з Україною та українцями в критичні моменти історії.

«Ми всі запам’ятали його на Майдані під час Революції гідності, коли при температурі мінус 26 градусів він вийшов роздягнутий, звернувся до сотень тисяч людей, які стояли на Майдані для того, щоб висловити абсолютно необхідні тоді слова підтримки, що весь світ і Сполучені Штати Америки разом з українцями. І коли треба було консолідувати світ під час Мюнхенського безпекового форуму – він був лідером і допомагав нам», - констатував глава держави.

Порошенко також пригадав одну з останніх зустрічей з сенатором, коли вони разом вирішили відвідати українських морських піхотинців, які тримали оборону в районі Широкиного.

«За 10 кілометрів до під’їзду Служба безпеки мені повідомила, що почався артилерійський обстріл місця, до якого ми їхали. І я сказав сенатору, що я, як президент і верховний головнокомандувач, маю бути там, але безпека сенатора і американців – дуже турбуються і просять, щоб він не їхав. І я назавжди, на все життя запам’ятав його слова: «У найважчі і в найнебезпечніші часи вашої історії, пане президент, я з вами», - повідомив Порошенко.

Він назвав Маккейна справжнім героєм США та України.

«І ще раз дякую. Ви – справжній герой Америки, але ви і справжній герой України. Спасибі вам», - сказав президент.

Як повідомляє «Голос Америки», меморіальна служба, присвячена військовому герою Америки, сенатору Маккейну, проходить у Вашингтонському національному соборі.

На меморіальній службі, крім дружини сенатора Сінді Маккейн, дітей та 106-річної матері покійного, присутні багато запрошених гостей: політиків, дипломатів, діячів культури і мистецтва, представників церкви.

На церемонії виступили екс-президенти країни Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Як повідомляв УНІАН, сенатор-республіканець від штату Арізона Маккейн помер 25 серпня на 82-му році життя. У нього була злоякісна пухлина головного мозку.