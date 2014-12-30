Яценюк: кредити ми отримували не "за красиві очі" і "хороший англійський"

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк впевнений, що Україна отримає черговий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду.

Про це він сказав під час підсумкової прес-конференції.

"Всі попередні два транші ми отримували не за красиві очі і не за гарний англійський, а ми отримували за чітке виконання кожного критерію, який був прописаний в Меморандумі з Міжнародним валютним фондом", - сказав Яценюк.

"Це відповідь на питання: "Так, реформи проводили?" Якщо б не проводили, фігуру б із трьох пальців дали, а не 9 мільярдів доларів", - сказав прем'єр.

Також Яценюк повідомив, що Україна отримала від міжнародних фінансових організацій у 2014 році 9 млрд доларів кредитів, а змушена була віддати 14 млрд. "Ось такий бізнес", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, місія МВФ приїде до України для переговорів з владою 8 січня. Попередня місія виїхала з Києва в грудні. Місія МВФ працювала в Україні з новим складом уряду на запрошення прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і міністра фінансів Наталії Яресько. Основним завданням місії було оцінити поточну економічну ситуацію в Україні, а також оцінити основні макроекономічні параметри розвитку України до 2015 року, включаючи проект бюджету на 2015 рік і пакет податкового і бюджетного законодавства, який ляже в основу проекту бюджету.

Україна зі свого боку запропонувала МВФ розглянути можливість перегляду програми в бік збільшення фінансування, яке на поточний момент в загальному обсязі складає 17 млрд дол., або зміни графіка отримання кредитних траншів з тим, щоб перший транш у 2015 році склав до 5 млрд дол. замість раніше очікуваних 2,7 млрд дол.

Україна і МВФ погодили програму співпраці в квітні поточного року. Україна вже отримала два кредитних транші - у травні та вересні - загальним обсягом 4,6 млрд дол.