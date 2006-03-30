Черновецький продемонстрував знак ”нехороший дядько”

Перше розпорядження Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаді Київського міського голови буде документ про звільнення нинішніх голів районних адміністрацій міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Інформаційному центрі Київської міської державної адміністрації.

«Жодний голова районної адміністрації не працюватиме. Отут я буду принциповим. Попри те, що вони мене лизали потроху», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Водночас, виступаючи сьогодні перед учасниками акції, організованої Блоком Черновецького біля стін міської мерії, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до працівників мерії, запевнив, що «нікого розганяти не збираюся. Працюйте спокійно. Ми просто змінимо ідеологію і підвищимо вам зарплату. Я вас люблю і поважаю».

Разом з тим після виступу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, проходячи будівлею міської адміністрації, зупинився біля кабінету першого заступника глави КМДА Івана ФОМЕНКА, який займається житлово-комунальним господарством міста, і продемонстрував знак у вигляді опущеного вниз великого пальця руки. На запитання журналістів, що це означає, сказав: «Нехороший дядько».

Під час відвідування мерії він двічі зайшов в Інформаційний центр, де прокоментував результати виборів, що їх показують на екрані для представників ЗМІ і представників партій і блоків. Після чого дав прес-конференцію журналістам там же і пішов з мерії.