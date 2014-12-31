Порошенко назвав основні події 2014 року

01:33, 31 грудня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко визначив основні віхи 2014 року.

Фото УНІАН

На своїй сторінці в Facebook опублікував відеоролик, в якому відображені  основні події.

Порошенко виділив перемогу Революції Гідності, досягнення українських спортсменів, відродження української армії, рекордний урожай зернових, звільнення 2/3 зони АТО, підписання угоди про асоціацію з ЄС, інтеграція в європейську енергосистему (початок реверсних поставок газу), вибори до Верховної Ради, створення проєвропейської коаліції.

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"Все тільки починається. Слава Україні!", - написав глава держави.

Допис by Петро Порошенко.
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