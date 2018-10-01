Наближення України до членства в ЄС не залежить від того, що написано в її Конституції - представник ЄК

Водночас в ЄС вважають, що закріплення в Основному законі України зовнішньополітичного курсу на набуття членства в Євросоюзі, щоб унеможливити можливі зміни цього курсу у майбутньому, є правильною справою.

Наближення України до членства в Європейському Союзі не залежить від того, що написано в Основному законі країни - Конституції.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявила заступник генерального директора Генерального директорату з питань політики сусідства та переговорів з розширення Європейської комісії Катаріна Матернова.

Зокрема, вона висловила позицію щодо наміру української влади внести зміни у Конституцію, щоб закріпити стратегічний курс держави з метою набуття Україною членства в Європейському Союзі.

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"Це не я плануватиму конституційні зміни в країні. Багато країн практикують це, багато країн вносять конституційні гарантії проти можливих у майбутньому змін курсу, багато країн вносять до конституцій питання національної ідентичності і т.п.", - зазначила Матернова.

"Я не вбачаю конкретної проблеми у цьому, але я вважаю, що наближення до членства, або подальше просування шляхом інтеграції залежить передусім від результатів на місцях, незалежно від того, що прописано в Конституції. Але, якщо є воля її змінити, і для цього знайдуться голоси, це буде правильною справою для України", - наголосила представ6ник Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада направила до КСУ для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО (№9037).

Законопроектом передбачається у преамбулі Конституції встановити, що Верховна Рада, піклуючись про зміцнення громадянської злагоди на землі України та підтверджуючи європейську ідентичність Українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу країни, приймає цю Конституцію - Основний закон України.

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У статті 85 передбачено, що до повноважень Верховної Ради належить визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Крім того, у статті 102 встановлюється, що президент є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Також у статті 116 визначається, що Кабінет міністрів забезпечує реалізацію стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору.

Водночас, з тексту Конституції пропонується виключити пункт 14 розділу XV "Перехідні положення". У ньому йдеться про те, що використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, ратифікованими парламентом.