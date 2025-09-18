Меланія Трамп у Британії отримає особливий подарунок від українських дітей (фото)

Учні української школи у Лондоні створили шарф "Ми можемо знову мріяти" для дружини президента США.

Дружині президента США Меланії Трамп вручать шовкову хустку, створену українськими дітьми, під час державного візиту до Великої Британії. Подарунок готують прем’єр-міністр країни сер Кір Стармер та його дружина, пише The Telegraph.

Хустка створена в межах мистецької роботи "Ми можемо знову мріяти" й стане символічною відзнакою за підтримку Меланією Трамп теми українських дітей. Раніше вона зверталася до диктатора Володимира Путіна з листом щодо їхньої долі.

Барвистий шарф розробили учні лондонської української школи Святої Марії спільно з художницею Марією Дикало. На тканині зображені дитячі мрії про майбутнє – возз’єднання з родинами, домівками та улюбленими тваринами. Хустку виготовила лондонська компанія Aspinal.

Сам президент США Дональд Трамп отримає виготовлену на замовлення червону скриньку з власною президентською печаткою. Така коробка традиційно використовується британськими міністрами для службових документів і є символом політичної влади.

Також подружжю Трампів подарують кошик із місцевими продуктами з маєтку Чекерс: домашнє варення, пісочне печиво, кухлі з порцеляни та навіть книгу з історією резиденції.

Позиція Меланії Трамп щодо України та Росії

15 серпня перша леді США Меланія Трамп написала зворушливого листа кремлівському диктатору Володимиру Путіну, закликаючи його укласти мир заради дітей, які постраждали від розпочатої ним повномасштабної війни.

Раніше ЗМІ розкрили зміст листа Меланії Трамп до Путіна. У зверненні перша леді США озвучила одну просту, але досить глибоку концепцію, з якою Путін, за її словами, мав погодитися.

"Вона полягає в тому, що нащадки кожного покоління починають своє життя з чистотою - невинністю, яка стоїть вище за географію, уряд та ідеологію", - підкреслила Меланія.

Водночас Трамп раніше заявляв, що Меланія "з симпатією" ставиться до Путіна. Хоча вони обидва були шоковані, коли після "чудових" перемовин диктатор посилював бомбардування України.

