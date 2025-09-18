Елітний центр ударних дронів "Рубікон" став ключовим інструментом Росії на фронті.

Російська пропаганда розкрила секретну базу елітного підрозділу Росії "Рубікон", йдеться у рослідуванні "Радіо Свобода".

Про Центр перспективних безпілотних технологій "Рубікон" широкій аудиторії стало відомо у жовтні 2024 року після візиту міністра оборони Росії Андрія Білоусова. Офіційно центр створили за його вказівкою ще в серпні 2024-го на базі одного з підрозділів безпілотної авіації. За два місяці "Рубікон" нібито уразив понад 400 одиниць української техніки.

Пропагандист Володимир Соловйов фактично розкрив місцезнаходження "секретної бази" цього підрозділу — виставкового комплексу "Патріот" у Підмосков’ї.

"Рубікон" відповідає за:

централізовані закупівлі і розробку безпілотних систем;

впровадження тактик і процедур для наземних та морських дронів;

навчання операторів.

За оцінками Роберта Лі, колишнього офіцера морської піхоти США, для російського військового керівництва це пріоритетний напрямок.

"Станом на весну 2025 року було сім відомих загонів по 130–150 осіб кожен", - додав він.

Успіхи на фронті

"Рубікон" відзначився у Курській області, де його дрони значно ускладнили українську логістику, а в підсумку Росія змогла витіснити ЗСУ. З січня 2025 року центр розширив операції на Куп’янському, Покровському, Харківському, Вугледарському та Південнодонецькому напрямках.

Крім бойових завдань, підрозділи "Рубікона" навчають операторів БПЛА та створюють школи для місцевих підрозділів на окупованих територіях.

Кожен загін спеціалізується на різних типах дронів: FPV, ударні "Молния", розвідувальні ZALA, "Орлани", SuperCam та морські катери. Центр використовує потужну радіоелектронну розвідку для пошуку українських БПЛА та їх операторів.

Українські експерти відзначають високу ефективність "Рубікона": за тиждень у деяких районах було знищено до 70% позицій БПЛА однієї з українських бригад.

Публічність і секретність

Відомо, що керує "Рубіконом" гвардії полковник Сергій Вікторович Будніков, уродженець Бєлгорода, з досвідом служби у морській піхоті та артилерійських підрозділах.

Центр відсутній у відкритих реєстрах, не асоційований офіційно з Міноборони РФ. Перші відео з базою опублікували лише в жовтні 2024 року, а деталі локацій ретельно розмивали. Проте журналісти змогли ідентифікувати основну базу в конгресно-виставковому центрі "Патріот" у Підмосков’ї.

Оцінка експертів

Кирило Верес, командир полку БПЛА "К-2", називає "Рубікон" "топовим" підрозділом.

Марія Берлінська, голова українського Центру підтримки аеророзвідки, зазначає:

"За рік "Рубікон" став найкращим технологічним підрозділом Росії. На рахунку тисячі знищеної техніки, поранені та вбиті українські військовослужбовці. Восени 2025 року чисельність їхніх екіпажів може досягти п’яти-шести тисяч".

За її словами, підготовка, відбір особового складу та системне управління роблять "Рубікон" ефективною бойовою системою, тоді як на більшості ділянок фронту українські сили працюють хаотично.

Дрони на війні - у кого перевага

