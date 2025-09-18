Екстремальні явища стають новою нормою для нашої планети.

По всьому світу річки стають дедалі непередбачуванішими - коливаючись між посухами та повенями. Такий висновок представлений у щорічній доповіді State of Global Water Resources 2024, яку опублікувала Всесвітня метеорологічна організація.

За даними звіту, лише третина великих річкових басейнів минулого року мала нормальні показники стоку. Решта перебували в критичному дефіциті або, навпаки, в небезпечному надлишку води. Це явний сигнал порушення водного циклу, від якого залежать люди, екосистеми та економіка.

Як повідомляється, 2024-й став найспекотнішим роком за всю історію спостережень і приніс як посухи, так і катастрофічні повені. Екстремальні явища стають новою нормою на тлі зростання викидів парникових газів.

Так, у Південній Америці Амазонка і Парана обміліли, посиливши багаторічну посуху в Амазонському басейні.

У Південній Африці пересохли Замбезі та Лімпопо, а ось Західна Африка пережила руйнівні повені в басейнах Нігеру та Вольти - загинули понад 2500 осіб, 4 млн залишилися без житла.

Європа торік зіткнулася з найсильнішою за десятиліття повінню, а Азія і Тихоокеанський регіон пережили рекордні дощі і тайфуни, які забрали понад 1000 життів.

Бразилія зазнала обох сценаріїв одночасно: найсильніша повінь на півдні забрала життя 183 осіб, тоді як в Амазонії зберігалася посуха.

В Азії стихійні лиха також слідували одне за одним:

У Дубаї випав рекордний дощ за 75 років - річна норма за добу.

В індійському штаті Керала зсуви від злив забрали 385 життів.

Непал постраждав від повеней і зсувів після історичних опадів.

Тайфун Яги став одним із найсмертоносніших у Південно-Східній Азії.

Вчені кажуть, що танення льодовиків погіршує ситуацію. У 2024 році вони втратили 450 гігатонн льоду, що підняло рівень моря на 1,2 мм лише за рік. Майже всі найбільші озера світу нагрілися вище за норму, порушуючи екосистеми та харчові ланцюги.

Дослідження показало, що тільки менше 40% свердловин у різних частинах світу мають нормальний рівень ґрунтових вод. Решта страждають від дефіциту або надлишку. Надмірний видобуток води в Австралії, США та Африці загрожує майбутньому сільського господарства та забезпеченню населення.

Як повідомляється, сьогодні 3,6 млрд людей вже стикаються з нестачею води хоча б один місяць на рік, і до 2050 року ця цифра може перевищити 5 млрд.

Вчені підкреслюють: вода - одна з перших сфер, де проявляється кліматична криза. Без скорочення викидів і раціонального управління людство дедалі частіше переходитиме від посух до потопів із колосальними людськими та економічними втратами.

Наша країна теж потерпає від змін клімату. Нещодавно стало відомо, що в Одеській області пересохли лимани, висохли всі малі річки та водотоки в балках, які впадали в лимани. А від випарювання знижується рівень і основних великих Тузловських лиманів.

Фахівці кажуть, що зараз ми є свідками наслідків потужного антропогенного тиску на малі річки.

