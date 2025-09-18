Закриття кордону вдарило по торговельному маршруту, яким перевозиться 90% залізничних вантажів між Китаєм і ЄС.

Польща закрила кордон з Білоруссю під час російських військових навчань, які закінчилися 16 вересня, але Варшава не відмінила своє рішення. В результаті торгівля між Китаєм та Європейським Союзом, яка щорічно становить 25 мільярдів євро, під загрозою зупинки, пише Politico.

Зазначається, що закриття кордону вдарило по торговельному маршруту, яким перевозиться 90% залізничних вантажів між Китаєм і ЄС.

Минулого року обсяги вантажоперевезень на цьому маршруті зросли на понад 10%, а вартість товарів підскочила майже на 85%. Цей коридор став критично важливим каналом для онлайн-гігантів на кшталт Temu і Shein.

При цьому польські компанії також ризикують зазнати збитків. Державна компанія PKP Cargo попередила, що тривале закриття маршруту змусить перевізників шукати обхідні шляхи торгівлі через Казахстан, Каспійське і Чорне моря, а далі до Південної Європи або Туреччини.

"Повне закриття кордону - критична проблема не тільки для транспорту та логістики, але й для всієї економіки", - зазначив директор зі стратегічних проектів галузевої асоціації Transport & Logistics Poland Артур Калісіак.

За його словами, близько 10 тисяч білоруських водіїв, які працюють у польських транспортних компаніях, також застрягли. Вони не можуть повернутися на роботу в Польщу або додому.

Питання відновлення руху залишається відкритим. Бізнес не має чітких термінів і не знає, чи отримає компенсацію. Китай, зі свого боку, закликає Польщу гарантувати стабільність постачань, але без жорстких вимог.

Експерти відмічають, що хоча обсяг торгівлі, що проходить через польсько-білоруський кордон, значний, він все ще недостатній, щоб змусити Пекін змінити свою позицію щодо Москви чи Мінська.

Військові навчання "Запад-2025" - що відомо

Російська Федерація та Білорусь провели спільні навчання "Запад-2025", які тривали до 16 вересня. У Міноборони Литви тоді оцінили, що у навчаннях "Запад-2025" брало участь близько 30 тисяч російських і білоруських військових. Операції охоплювали Білорусь, Калінінград, арктичний регіон та західні округи Росії.

9 вересня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава закриє кордон з Білоруссю через військові навчання "Запад-2025".

