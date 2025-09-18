Путін звільнив радника, який виступав проти війни: в ISW розкрили, про що це свідчить

Рішення Кремля підтверджує прагнення Москви до максималістських воєнних цілей, зазначають аналітики.

Дмитро Козак, колишній заступник керівника апарату Кремля та один із найближчих радників Володимира Путіна, пішов у відставку після років розбіжностей із політикою правителя РФ щодо війни в Україні.

За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), Козак наполягав на мирних перемовинах з Києвом, а його звільнення свідчить про намір Кремля продовжувати воєнну кампанію.

"Рішення Путіна витіснити Козака зі свого оточення ще раз показує, що він та його радники об’єднуються навколо максималістських воєнних вимог", — зазначають аналітики ISW.

Козак був єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, який виступив проти повномасштабного вторгнення в Україну.

Також він був посередником у початкових угодах із Києвом, які мали б запобігти членству України в НАТО. Козак також контролював стратегію Кремля в Україні до 2022 року, після чого частину повноважень передали Сергію Кирієнку.

Роль Кирієнка та наслідки відставки

Відхід Козака зміцнює позиції Сергія Кирієнка в адміністрації Путіна. Він вже взяв на себе контроль над портфелем Кремля у справах Молдови та вплив на стратегію Кремля в Україні.

За словами російських джерел, Козак розглядає варіанти переходу в бізнес після відставки.

Звільнення Козака

Як повідомляв УНІАН, заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак пішов у відставку. Політик написав заяву про звільнення за власним бажанням ще на вихідних.

У серпні видання New York Times писало з посиланням на джерела, що Козак - єдиний чиновник із близького оточення Путіна, який відкрито говорив про незгоду з війною проти України. Саме тому одразу після початку війни Путін усунув Козака від українського напряму роботи і виключив з інформаційного порядку денного.

