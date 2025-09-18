Герасимов звітує Путіну про фейкові 'перемоги' на фронті, - Reuters

Заяви російського генерала суперечать даним ЗСУ та міжнародних спостерігачів.

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявив, що російська армія "просувається практично в усіх напрямках" в Україні. Він назвав найбільш запеклі бої біля Покровська, та запевнив, що Москва має успіхи на сході Донецької області, а також у Запорізькій, Дніпропетровській і Харківській. Втім, ці військові звіти - лише гучні заяви для Кремля, пише Reuters.

"Найзапекліші бої йдуть на Красноармійському напрямку, де ворог безуспішно намагається зупинити наше просування", – заявив Герасимов, використавши радянську назву Покровська.

Він також стверджує, що ЗСУ стягують до району найбоєздатніші підрозділи, а це "допомагає росіянам" просуватися на інших ділянках фронту.

Реальність інша

Однак його заяви різко контрастують з даними української сторони: Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю Sky News наголосив, що три останні російські наступи зазнали поразки, а ЗСУ очікують ще двох спроб атаки.

Українські війська повідомили про відбиття атак під Покровськом, а аналітики DeepState зафіксували успіхи ЗСУ у сусідньому місті.

Водночас речник українського підрозділу на Куп’янському напрямку заявив, що спроба росіян наступати завершилася численними полоненнями.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зазнала величезних втрат під час літньої наступальної кампанії і вже не має сил для проведення нових великих наступів.

Натомість Sky News пише, що українські війська понад рік утримують Покровськ на Донеччині, однак ситуація там стрімко погіршується. Російські війська намагаються оточити місто та створили "зону ураження" безпілотниками, перекривши всі маршрути постачання.

