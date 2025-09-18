Лазерна система Ізраїлю пройшла випробування і буде інтегрована до кінця року.

Міністерство оборони Ізраїлю повідомило, що лазерна система протиракетної оборони "Залізний промінь" успішно завершила випробування та буде готова до оперативного використання пізніше цього року. Система призначена для знищення ракет, мінометних снарядів, літаків та безпілотників, пише Reuters.

"Залізний промінь" є спільною розробкою компаній Elbit Systems та Rafael Advanced Defense Systems. Він доповнить існуючі ізраїльські системи оборони — "Залізний купол", "Пращу Давида" та "Стрілу", які вже успішно перехоплюють ракети, запущені бойовиками ХАМАС, "Хезболлою" та хуситами.

Переваги лазерної системи:

значно нижча вартість у порівнянні з класичними ракетами-перехоплювачами (ракета коштує від $50 000);

миттєве ураження малих і швидких цілей на коротких та середніх дистанціях;

повна оперативна конфігурація підтверджена випробуваннями на півдні Ізраїлю.

"Тепер, коли ефективність "Залізного променя" доведена, очікується значний стрибок у можливостях протиповітряної оборони", — заявило міністерство оборони Ізраїлю.

Генеральний директор МО Ізраїлю Амір Барам назвав систему "першою у світі потужною лазерною системою перехоплення, яка досягла повної операційної зрілості".

Голова Rafael Юваль Штайніц додав, що Iron Beam "безсумнівно, стане революційною системою з безпрецедентним впливом на сучасну війну".

Elbit Systems також працює над повітряними лазерами, здатними стратегічно змінити можливості протиповітряної оборони.

Перші системи будуть інтегровані до військової протиповітряної оборони країни до кінця цього року, відкриваючи нову еру в захисті від ракетних загроз.

"Залізний промінь" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, нова ізраїльська лазерна система ППО під назвою Iron Beam ("Залізний промінь") здатна збивати ракети зі швидкістю світла і призначена для розгортання на полі бою.

Iron Beam був розроблений як дешевша альтернатива для роботи поряд зі знаменитим ізраїльським "Залізним куполом".

Лазерна система доповнить вже існуючі системи протиракетної оборони Ізраїлю, що включає в себе "Стрілу-2", "Стрілу-3", "Пращу Давида" і "Залізний купол".

Вас також можуть зацікавити новини: