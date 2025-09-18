ДПСУ передають в ТЦК дані чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон, - Демченко

Порушників затримують, а потім ініціюють перевірку кожного з цих на факт потенційного ухилення від мобілізації.

Державна прикордонна служба передає до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) дані чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у подкасті для Центру протидії дезінформації. За його словами, порушників затримають, а потім ініціюють перевірку кожного з цих на факт потенційного ухилення від мобілізації.

"Їм (порушникам - УНІАН) передбачена адміністративна відповідальність. Водночас ми інформуємо працівників Територіальних центрів комплектування, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-обліковані дані", - пояснив Демченко.

Відео дня

Він додав, що ДПСУ комплексно працює з іншими державними органами щодо затриманих порушників.

Незаконний перетин кордону - схеми ухилянтів

Як повідомляв УНІАН, чоловіки призовного віку регулярно намагаються незаконно перетнути державний кордон. З цією метою організовують різноманітні схеми. Зокрема, на Закарпатті організатори незаконного переправлення чоловіків через кордон перевдяглися в поліцейську форму та використовували транспорт із зеленою смужкою, схожою на ту, що є на інкасаторських машинах.

ДПСУ зазначала, що організатори намагались втекти від прикордонників на такому автомобілі, але в’їхали у бетонний стовп, внаслідок чого один чоловік серйозно травмований.

Крім того, двоє жителів Закарпаття намагалися незаконно переправити через українсько-словацький кордон своїх земляків призовного віку, влившись у похоронну процесію воїна, який загинув на фронті.

Вас також можуть зацікавити новини: