ДПСУ передають в ТЦК дані чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон, - Демченко

Державна прикордонна служба передає до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) дані чоловіків, які незаконно намагаються перетнути кордон.
Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко у подкасті для Центру протидії дезінформації. За його словами, порушників затримають, а потім ініціюють перевірку кожного з цих на факт потенційного ухилення від мобілізації.
"Їм (порушникам - УНІАН) передбачена адміністративна відповідальність. Водночас ми інформуємо працівників Територіальних центрів комплектування, щоб вони перевірили, чи не ухиляється людина від мобілізації або чи оновлені в неї військово-обліковані дані", - пояснив Демченко.
Він додав, що ДПСУ комплексно працює з іншими державними органами щодо затриманих порушників.
Незаконний перетин кордону - схеми ухилянтів
Як повідомляв УНІАН, чоловіки призовного віку регулярно намагаються незаконно перетнути державний кордон. З цією метою організовують різноманітні схеми. Зокрема, на Закарпатті організатори незаконного переправлення чоловіків через кордон перевдяглися в поліцейську форму та використовували транспорт із зеленою смужкою, схожою на ту, що є на інкасаторських машинах.
ДПСУ зазначала, що організатори намагались втекти від прикордонників на такому автомобілі, але в’їхали у бетонний стовп, внаслідок чого один чоловік серйозно травмований.
Крім того, двоє жителів Закарпаття намагалися незаконно переправити через українсько-словацький кордон своїх земляків призовного віку, влившись у похоронну процесію воїна, який загинув на фронті.