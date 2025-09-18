'ПриватБанк' змінив ціни на валюту: курс долара і євро 18 вересня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 41,49 грн, а євро – 49,26 грн.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у четвер, 18 вересня, зріс на 2 копійок і складає 41,37 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився на 5 копійок і складає 49,15 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 40,77 гривні, а євро - за курсом 48,15 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки у "ПриватБанку" у четвер залишився на попередньому рівні і становить 41,49 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні, 18 вересня, також залишився незмінним – 49,26 гривні.

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 18 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,19 гривні за долар, таким чином, українська валюта незначно послабилася – на 1 копійку. При цьому офіційний курс європейської валюти на четвер установлено на рівні 48,77 гривні за один євро, тобто гривня втратила 11 копійок.

Аналітики інвестиційної групи ICU зазначали, що НБУ минулого тижня дозволяв досить помітні коливання курсу, на 9-13 копійок за підсумками дня. Однак коливання відбувалися переважно на рівні, меншому за 41,3 грн/дол. Фахівці вважають, що регулятор може продовжувати збільшувати амплітуду коливань курсу гривні, зберігаючи його ще якийсь час неподалік поточного рівня.

